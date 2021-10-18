18.10.2021, 14:30
ВИДЕО | Грета Тунберг умеет не только ругаться, но и петь(11)
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Известная эко-активистка Грета Тунберг запела. Девушка исполнила исполнила хит 1980-х “Never Gonna Give You Up” вместе с еще одним эко-активистом Андреасом Магнуссоном, — пишет “МК”.
Это событие произошло в Швеции в ходе гала-концерт Climate Live, сообщает шведское издание Aftonbladet.
По словам Тунберг, им хотелось напомнить, что эко-активисты в большинстве своем являются подростками, которые любят шутить, а не “рассерженными детьми”, какими их часто изображают в медиапространстве.
Кроме того, указывается, что мама Греты, Эрнман Тунберг является оперной певицей, а сестра Беата также увлекается музыкой.