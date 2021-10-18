"Тепло сердец", Rus.Delfi.ee и BestFilm проводят совместную акцию для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

Последние полтора года были непростыми для всех школьников, а для ребят с особыми образовательными потребностями и их родителей дистанционное обучение стало особенно трудным испытанием. Сейчас, когда все вернулись в школу, вновь приходится привыкать к новым условиям, друг к другу, к правилам и учителям, а это колоссальная физическая, умственная и психологическая нагрузка для таких ребят.

Уже не за горами первые в этом учебном году осенние каникулы, которые все ждут с большим нетерпением, и не только потому, что можно будет отдохнуть от школьных забот, но и потому, что ребят ждет сюрприз: около 150 воспитанников школ Vivere и Lasnamäe Põhikool в четверг, 21 октября, получат возможность совершенно бесплатно посетить кинотеатр Coca Cola Plaza и практически на две недели раньше всех остальных зрителей посмотреть мультфильм “Айнбо. Сердце Амазонии” на русском языке.

Это яркая, добрая, веселая история о дружбе, добре и взаимопомощи — о том, чего нам всем особенно не хватает в это сложное время. Такое мероприятие оказалось возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда “Тепло сердец”, портала Rus.Delfi.ee, компании BestFilm.eu и Pergale, которые совместной акцией решили подбодрить и порадовать тех, кому сейчас особенно трудно и для кого поход в кино вместе со школьными друзьями является огромным поводом для радости.