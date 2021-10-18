18.10.2021, 16:30
Игорь Крутой перед болезнью Александра Серова поругался с ним из-за прививки(8)
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Продюсер Игорь Крутой раскрыл подробности ссоры с госпитализированным певцом Александром Серовым. В программе “Ты не поверишь!” на канале НТВ Крутой признался, что незадолго до госпитализации просил Серова поставить прививку от COVID-19, чтобы избежать последствий.
“Я с ним разговаривал, а потом ему стало туго… Конечно, говорил ему сделать прививку от коронавируса. Ругался с ним. Сам я привит”, — рассказывает композитор. Певец мнение продюсера не разделил.
Спустя неделю после госпитализации состояние Александра Серова остается стабильно тяжелым. У артиста поражение легких 75%, не исключена возможность подключения звезды к аппарату ИВЛ.
Напомним, Игорь Крутой уже спас супругу Александра Буйнова от скоропостижной смерти. Из-за имеющихся возможностей, композитор смог достать редкое лекарство, помогающее при COVID-19 в короткие сроки.