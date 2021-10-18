Дмитрий Певцов, став депутатом, призвал сажать рэперов и учит морали Бритни Спирс

Дмитрий Певцов заявил, что получение российского гражданства для Бритни Спирс нежелательно. “Я не в курсе ее творчества, я не являюсь ее поклонником и не знаю наизусть ни одной ее песни, поэтому мне трудно судить. Мне кажется, пустых, скудно одетых исполнительниц у нас хватает в нашей стране. Зачем еще одну?” — рассуждает звезда сериала “Бандитский Петербург”.

По его мнению, популярность артиста не является гарантом качества его творчества. “Если ориентироваться на популярность, можно тогда всех блогеров наших, которые имеют миллионы подписчиков, сделать чем-то действительно значимым. Я так не считаю. Популярность не является мерилом содержания даже артиста”, — цитирует актера радиостанция “Говорит Москва”.

Ранее супруг Ольги Дроздовой призвал сажать рэперов в тюрьму на несколько лет ради того, чтобы избавиться от сатанизма, который прослеживается в их музыке. “Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять”, — заявил актер в эфире телеканала “Спас”.

По его мнению, после того как артисты отсидят тюремные сроки, они смогут работать на благо страны. Дмитрий также предлагал ввести цензуру, подобную той, что была во времена СССР. По его мнению, тогда не мог выйти фильм, спектакль или выставка, “которые были ниже пояса”. “Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно все, потому что художники — “я так вижу””, — возмущался актер.

До этого народный артист также предлагал навсегда закрыть Twitter в России и заявлял о необходимости оградить российского телезрителя от скандальных телепередач. По словам артиста, вместо того, чтобы показывать россиянам “потные малаховские передачи” и “Дом-2”, на телевидении нужно культивировать добро, радость и надежду.