В Доме Хопнера продолжатся курсы по истории Таллинна
В XIX столетии средневековые башни и стены уже никого не защищают, и Таллинн исключают из списка крепостей. Происходят важные перемены в системе городского управления, упраздняется власть магистрата. Таллинн зеленеет в кольце садов и парков. В то же самое время растут новые кварталы, а в конце XIX века начинается эпоха экономического бума: развивается городская промышленность, возникают многочисленные заводы.
О жизни и быте таллиннских горожан в этот период поведает новый курс лекций и экскурсий в Доме Хопнера (Ратушная площадь 18). Приходите, будет интересно!
Встречи-лекции с обширным визуальным материалом будут проводиться, начиная с 28 октября, один раз в неделю по четвергам. Начало в 18:00.
Продолжительность каждой лекции — два академических часа. Курс — платный (включает восемь лекций и три экскурсии). Основные лекторы: таллиннские гиды Эдуард-Пауль Кольхоф, Артур Модебадзе и Марина Дунаева.
Дополнительная информация и регистрация: romanljagu@hot.ee Телефон: 56 156 522. Для участия в лекциях необходимо соблюдать все действующие ограничения, введенные из-за распространения COVID-19.
Программа курса “История Таллинна XIX-XX вв.: от улицы красных фонарей до психиатрической лечебницы”
Лекции
28 октября в 18.00 “Жизнь таллиннского горожанина на рубеже XIX-XX веков”
Гид Марина Дунаева
Пестрая смена событий: от строительства новых дорог до создания масонских лож и модных клубов. Что интересного происходило в театральной, музыкальной и художественной жизни Ревеля? У кого лечили зубы и где можно было выпить кофе? Как была организована работа санитарной полиции?
04 ноября в 18.00 “Зеэвальд — приморский лес, врачующий души”
Журналист и краевед Йосеф Кац
Почему название одной из летних мыз в окрестностях Таллинна на много лет стало именем нарицательным и что оно означает? Как получилось, что психоневрологическая больница получила прописку именно там, где она расположена и по сей день? Как воспринимались психические расстройства более ста лет тому назад, как их лечили и каким образом это отразилось на архитектуре больничного ансамбля? Что ждет комплекс на Палдиском шоссе в обозримом будущем?
11 ноября в 18.00 “Достоевский в Ревеле”
Гид Марина Дунаева
В каком году известный писатель впервые побывал в Ревеле? Почему он сюда приехал? Что в Ревеле произвело впечатление на Достоевского? Сколько раз писатель посетил город? Над какими произведениями трудился в Ревеле Достоевский? Как ревельские впечатления отразились в творчестве Ф.М. Достоевского?
18 ноября в 18.00 “История таллиннских садов и парков”
Гид Марина Дунаева
Что было в моде в садово-парковой архитектуре XIX века? Где любил гулять губернатор с супругой? Существовал ли уже тогда Сад датского короля? Где находился арборетум Эстонского общества садоводов? Вспомним имена садовников, оставшиеся в веках.
25 ноября в 18.00 “Таллиннские пожарные и трубочисты”
Гид Эдуард-Пауль Кольхоф
Сколько раз горел город? Когда в Ревеле появились первые правила противопожарной безопасности? Кто первым прибывал на пожар и почему сначала спасали продукты? Что могло стать причиной “красного петуха”? Кто были лучшими помощниками пожарных? Где впервые появились профессиональные трубочисты?
02 декабря в 18.00 “Тайны мадам Блохиной или История улицы красных фонарей”
Гид Эдуард-Пауль Кольхоф
Какую улицу в Ревеле конца XIX века можно было назвать улицей красных фонарей? Как назывались бордели, которые существовали в царское время? Где по закону должна была жить хозяйка подобного заведения? Чем отличались друг от друга бордели первого, второго и третьего классов? От чего в домах терпимости возникали пожары? Что теперь находится в увеселительном заведении мадам Блохиной?
09 декабря в 18.00 “Батарейная тюрьма и морская крепость”
Гид Эдуард-Пауль Кольхоф
По чьему приказу началось строительство этой крепости? Для чего ее планировалось использовать изначально? Когда крепость переоборудовали в обычную солдатскую казарму? Какова была судьба крепости в XX веке? Когда она поменяла свой статус оборонительного сооружения на карательное?
16 декабря в 18.00 “История тоомпеаских дворян”
Гид Артур Модебадзе
Штакельберги, Тизенгаузены, Унгерн-Штернберги, Ферзены, Палены и другие… Где и чему учились дети местных дворян, кто и с кем породнился, и кто и где был похоронен? Почему раз в три года, из разных уголков Эстляндии представители всех дворянских родов съезжались в один большой дом на Тоомпеа? Кому посвящена надпись на фасаде дома баронов Каульбарсов?
Экскурсии
07 ноября в 13.00 Экскурсия в квартале Ноблесснера и окрестностях
Гид Марина Дунаева, сбор на остановке “Каламая” (автобус № 3)
Во время экскурсии по модному приморскому району Ноблесснер и окрестностям узнаем, кому в прошлом в городе принадлежали “заводы, газеты, пароходы”, где коротали свой досуг труженики Каламая, какие корабли строились на таллиннской верфи, а завершим экскурсию на площади Крузенштерна историями о мореплавателях.
20 ноября в 13.00 Экскурсия в квартале Коплиских линий (с посещением музея Балтийского судоремонтного завода)
Гид Эдуард-Пауль Кольхоф, сбор у Никольской церкви в Копли (Трейали 6)
Что означает слово “Копли”? Когда был заложен фундамент Русско-Балтийского судостроительного завода? Где была основана первая заводская церковь? Кто спроектировал новое здание православного храма? Когда была освящена Никольская церковь? Где находилась Профессорская деревня?
27 ноября в 13.00 Экскурсия в квартале Лютера
Гид Эдуард-Пауль Кольхоф, сбор у здания Таллиннского ЗАГСа (Пярнуское шоссе 67)
Во время экскурсии познакомимся с историей фанерной мануфактуры, построенной фабрикантом Лютером, увидим, какие объекты этого квартала промышленной и жилой архитектуры внесены в регистр памятников культуры, узнаем, какое здание является одним из первых образцов стиля модерн в Таллинне.