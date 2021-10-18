В Доме Хопнера продолжатся курсы по истории Таллинна

Почему название одной из летних мыз в окрестностях Таллинна на много лет стало именем нарицательным и что оно означает? Как получилось, что психоневрологическая больница получила прописку именно там, где она расположена и по сей день? Как воспринимались психические расстройства более ста лет тому назад, как их лечили и каким образом это отразилось на архитектуре больничного ансамбля? Что ждет комплекс на Палдиском шоссе в обозримом будущем?

Пестрая смена событий: от строительства новых дорог до создания масонских лож и модных клубов. Что интересного происходило в театральной, музыкальной и художественной жизни Ревеля? У кого лечили зубы и где можно было выпить кофе? Как была организована работа санитарной полиции?

Продолжительность каждой лекции — два академических часа. Курс — платный (включает восемь лекций и три экскурсии). Основные лекторы: таллиннские гиды Эдуард-Пауль Кольхоф, Артур Модебадзе и Марина Дунаева.

Встречи-лекции с обширным визуальным материалом будут проводиться, начиная с 28 октября, один раз в неделю по четвергам. Начало в 18:00.

О жизни и быте таллиннских горожан в этот период поведает новый курс лекций и экскурсий в Доме Хопнера (Ратушная площадь 18). Приходите, будет интересно!

В XIX столетии средневековые башни и стены уже никого не защищают, и Таллинн исключают из списка крепостей. Происходят важные перемены в системе городского управления, упраздняется власть магистрата. Таллинн зеленеет в кольце садов и парков. В то же самое время растут новые кварталы, а в конце XIX века начинается эпоха экономического бума: развивается городская промышленность, возникают многочисленные заводы.

11 ноября в 18.00 “Достоевский в Ревеле”

Гид Марина Дунаева

В каком году известный писатель впервые побывал в Ревеле? Почему он сюда приехал? Что в Ревеле произвело впечатление на Достоевского? Сколько раз писатель посетил город? Над какими произведениями трудился в Ревеле Достоевский? Как ревельские впечатления отразились в творчестве Ф.М. Достоевского?

18 ноября в 18.00 “История таллиннских садов и парков”

Гид Марина Дунаева

Что было в моде в садово-парковой архитектуре XIX века? Где любил гулять губернатор с супругой? Существовал ли уже тогда Сад датского короля? Где находился арборетум Эстонского общества садоводов? Вспомним имена садовников, оставшиеся в веках.

25 ноября в 18.00 “Таллиннские пожарные и трубочисты”

Гид Эдуард-Пауль Кольхоф

Сколько раз горел город? Когда в Ревеле появились первые правила противопожарной безопасности? Кто первым прибывал на пожар и почему сначала спасали продукты? Что могло стать причиной “красного петуха”? Кто были лучшими помощниками пожарных? Где впервые появились профессиональные трубочисты?

02 декабря в 18.00 “Тайны мадам Блохиной или История улицы красных фонарей”

Гид Эдуард-Пауль Кольхоф

Какую улицу в Ревеле конца XIX века можно было назвать улицей красных фонарей? Как назывались бордели, которые существовали в царское время? Где по закону должна была жить хозяйка подобного заведения? Чем отличались друг от друга бордели первого, второго и третьего классов? От чего в домах терпимости возникали пожары? Что теперь находится в увеселительном заведении мадам Блохиной?

09 декабря в 18.00 “Батарейная тюрьма и морская крепость”

Гид Эдуард-Пауль Кольхоф

По чьему приказу началось строительство этой крепости? Для чего ее планировалось использовать изначально? Когда крепость переоборудовали в обычную солдатскую казарму? Какова была судьба крепости в XX веке? Когда она поменяла свой статус оборонительного сооружения на карательное?

16 декабря в 18.00 “История тоомпеаских дворян”

Гид Артур Модебадзе