Разное
18.10.2021, 21:14

Назван напиток, сжигающий опасные жиры во время сна

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Photo by petr sidorov on Unsplash
Существует горячий напиток, который сжигает висцеральный жир, являющийся самым опасным, так как он скапливается вокруг жизненно важных органов в районе брюшной полости и вызывает сердечно-сосудистые заболевания, сообщает издание Al-Quds.

Речь идет о чае сорта улун. Ученые доказали, что напитки с высоким содержанием катехинов значительно сокращают площадь, занимаемую жиром. “Потребление зеленого чая, богатого катехином, в течение двенадцати недель способствовало потере висцерального жира у взрослых китайцев с высоким процентом висцерального жира в брюшной полости”, — говорится в материале.

Отмечается, что испытуемые, которые пили по четыре чашки чая улун в день, за полтора месяца потеряли до 1 кг жира. В результате был сделан вывод, что чай помогает улучшить обменные процессы в организме. Чай улун же улучшает скорость метаболизма на 2,9% в сравнении с водой, это помогает сжигать до 281 калорий в день.

Профессор Кумпей Токуяма убежден, что чай улун обязан такими свойствами кофеину, который расщепляет жиры. В его исследуемой группе добровольцы за 12 недель потеряли до 3 кг жира. Польза чая является несомненной, если его употреблять в течение продолжительного периода.

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