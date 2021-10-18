Назван напиток, сжигающий опасные жиры во время сна(1)
Речь идет о чае сорта улун. Ученые доказали, что напитки с высоким содержанием катехинов значительно сокращают площадь, занимаемую жиром. “Потребление зеленого чая, богатого катехином, в течение двенадцати недель способствовало потере висцерального жира у взрослых китайцев с высоким процентом висцерального жира в брюшной полости”, — говорится в материале.
Отмечается, что испытуемые, которые пили по четыре чашки чая улун в день, за полтора месяца потеряли до 1 кг жира. В результате был сделан вывод, что чай помогает улучшить обменные процессы в организме. Чай улун же улучшает скорость метаболизма на 2,9% в сравнении с водой, это помогает сжигать до 281 калорий в день.
Профессор Кумпей Токуяма убежден, что чай улун обязан такими свойствами кофеину, который расщепляет жиры. В его исследуемой группе добровольцы за 12 недель потеряли до 3 кг жира. Польза чая является несомненной, если его употреблять в течение продолжительного периода.