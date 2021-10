Молодая жена Шона Пенна выдержала только 15 месяцев брака и подала на развод

Пара начала встречаться в 2016 году после того, как вместе озвучили аудиокнигу «Bob Honey Who Just Do Stuff». Актера не смутил тот факт, что Лейла на год младше его дочери Дилан (на фото Лейла слева от Шона, Дилан справа). Они съездили вместе на отдых, а потом стали жить вместе. С тех пор они то сходились, то расходились. По словам ближайшего окружения, Шон и Лейла сильно сблизились с началом пандемии, они провели вместе период самоизоляции. Тогда Пенн понял, что должен что-то предпринять, чтобы удержать подругу рядом с собой. И сделал ей предложение. Свадьба была тихой и скромной.