“Буду учиться всему заново”: Лариса Гузеева вновь вышла на связь(12)
В социальных сетях Гузеева периодически выходит на связь с поклонниками, рассказывая о своем самочувствии. Так, в понедельник телеведущая призналась, что теперь ей придется заново учиться элементарным вещам.
“Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было “до”. Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий. Слава Богу за все”, — поделилась эмоциями артистка.
Пока Гузеева остается в клинике. В тяжелый период звезду поддерживают члены семьи и поклонники. Для самой телеведущей всеобщее беспокойство по поводу ее самочувствия стало неожиданностью. “Дорогие мои подписчики! Спасибо вам огромное за такую любовь и пожелания скорейшего выздоровления. Господь не оставит вас и все вам вернет за вашу доброту, участие к моей скромной персоне. Я буду стараться. С вами мне сразу стало легче”, — рассказывала ранее звезда.