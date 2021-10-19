“Супереда”: американские доктора рассказали о пользе рыбы

Так, врач-диетолог и автор нескольких книг о здоровом питании Джексон Блэтнер заявила, что рыба — это супереда. Она отметила, что этот продукт богат кислотами омега-3, которые весьма полезны для головного мозга.

Они, в частности, помогают клеткам органа бороться с возрастными изменениями, загрязнением воздуха и другими неблагоприятными факторами.

В свою очередь врач-диетолог Джули Аптон рекомендовала обратить внимание на жирную рыбу: длинноперого тунца, сардины, форель и лосося. Специалист рассказала, что прием в пищу этой рыбы снижает риск инсультов и инфарктов. Она рекомендовала включать ее в своей рацион дважды в неделю. Кроме того, считает она, рыба улучшает качество и длительность сна.

Тем, кому не нравится вкус рыбы, специалист рекомендовала принимать омега-3-кислоты (докозагексаеновую и эйкозапентаеновую) в таблетках. Однако перед этим, напомнила Аптон, нужно проконсультироваться с терапевтом.

Другой диетолог Кэтрин Брукинг заявила, что регулярное употребление рыбы помогает справляться с депрессий. В качестве примера она привела Японию, Гонконг и Тайвань, где традиционно употребляют много рыбы. Там, по ее мнению, гораздо меньше людей, которые страдают от этого психического расстройства.

Врач-ревматолог Сара Тедеши отметила пользу употребления рыбы в борьбе с артритом. По ее словам, пациенты, которые едят рыбу дважды в неделю, реже жалуются на воспаления и боль.