Все-таки Табаков: актриса раскритиковала Проклову за откровения и раскрыла их главный секрет

57-летняя актриса и телеведущая Ольга Спиркина, которая училась на курсе у Олега Павловича, воочию наблюдала за его отношениями с Прокловой, поэтому решила высказаться. “Я считаю, что это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом она не рассказала. Считаю, о подобных вещах надо молчать”, — заявила артистка в недавнем интервью.

По словам Спиркиной, у каждого человека есть много скелетов в шкафу, но зачем их доставать и прилюдно демонстрировать напоказ? Вопросы вызывают и сами слова, которые были сказаны ради хайпа.

“Одно дело — говорить об этом в суде, а другое — ради скандала. Отомстить? Он умер, ты ему больно не сделаешь. Что бы там с Табаковым не было в моей жизни, я его люблю”, — продолжает Спиркина.

Ольга Борисовна благодарна Табакову, который поддержал ее в трудные минуты и даже пришел на первую свадьбу — ее праздновали в “Табакерке”. “У нас с ним были разные отношения. Но он мэтр, гений, мой учитель — не могу объяснить любовь к нему. Я сейчас говорю, и у меня слезы наворачиваются. Он мне дал профессию, взрастил”, — подчеркивает актриса.

А теперь и не совсем понятно, кто больше навредил мэтру — Проклова, не называя его, или Спиркина, расхвалившая, но назвавшая.