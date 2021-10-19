Миронов и Хаматова в Эстонии: Горбачеву удалось изменить мир и нашу жизнь

Как вы отреагировали на предложение режиссера принять участие в такой постановке? Не было ли каких-то опасений?

Миронов: Без всяких опасений, в первую секунду даже мысли не было, что я могу играть Горбачева. Я подумал, что это — прекрасный спектакль, чтобы поставить у нас в театре, что будет кастинг. Вторая моя мысль была — я не очень подхожу. Мне тогда казалось, что он такой брутальный, у него такой низкий голос. Но чем сложнее задача — тем интереснее. Я очень долго боялся заговорить его голосом, потому что сейчас такое количество пародистов — каждый пародирует Горбачева. И чтобы не “впасть в пародию” нужно было найти своего Горбачева. А для этого нужно было пройти достаточно долгий репетиционный путь.

Для вас Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна становились реальными людьми, или все-таки художественными образами?

Хаматова: Я думаю, что это соединение и того и другого. Они безусловно были реальными людьми, все их помнят и знают, Михаил Сергеевич жив и сегодня. Но, с другой стороны, это и художественный образ тоже — это наше высказывание по поводу того времени, любви двух людей и того, как один человек может изменить мир.

А этому человеку удалось изменить мир?

Хаматова: Безусловно. Этому человеку удалось, например, изменить мой мир точно, мою жизнь. Я очень ему благодарна за то, что с 15 лет я росла в понимании того, что есть уважение к свободе передвижений, слова, вероисповедания и так далее. Я на этом выросла, и сегодня я такая, какая я есть, благодаря Михаилу Сергеевичу и его изменениям и преобразованиям.

В каждой паре есть лидер и ведомый. Вам не казалось, что в данном случае Раиса Максимовна становилась лидером в каких-то моментах?