Волочкова подвела под уголовную статью опозорившую ее солистку группу “Стрелки”

“По статье 137 на организатора данной провокации Катерину Любомскую заведено дело! Благодарю Прокуратуру Москвы и Московской области, а также Следственный Комитет Красногорского района за оперативность и проведенное расследование, а также за выявление преступных действий и вторжение в мою личную жизнь. Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами! Пусть другим будет неповадно заниматься вот такой фигней”, — написала балерина в личном блоге.

“Я соседку не трогала, просто присела пописать. Я под своей елкой имею право и пописать, и, извините, пожалуйста, у фонтанчика постоять. У себя дома! Все, что делаю в своей жизни, это не то что прилично — это смело, ярко, открыто. Катя Любомская готова бы была сама сейчас выйти на Красную площадь, снять трусы, чтобы ее попу, простите, хоть кто-нибудь показал, чтобы кто-то о ней вспомнил. Она решила на попе Анастасии Волочковой прославиться”, — возмущалась балерина в одном из интервью.