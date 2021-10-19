Ясновидящая Кирсти Тиммер составила тароскоп для Михаила Кылварта: будьте уверены, что у вас надежный тыл

Михаил Кылварт родился 24 ноября в созвездии Стрельца. Представители этого созвездия одни из самых активных путешественников. Их непредвзятость и философское мышление вдохновляют их путешествовать по миру в поисках смысла жизни. Стрелец экстравертен, оптимистичен, полон энтузиазма и любит перемены. Рожденные в созвездии Стрельца способны трансформировать свои мысли в конкретные действия и готовы на все, чтобы осуществить задуманное.

У Стрельца сильная и крепкая любовь. Можете быть уверены, что у вас надежный тыл. Вы планируете отпуск и дальнее путешествие. Это дает вам силы двигаться дальше.

Во второй половине недели вы устанете и следует позаботиться о здоровье. Следует проверить свою кровь. У вас будет мало энергии, но вы по-прежнему склонны бороться и наносить удары. При необходимости обратитесь за помощью. В конце недели не делайте ставки на деньги. Если кто-то дает вам совет по питанию, не слушайте, это вам не подходит.