Шоубиз
19.10.2021, 13:51

Ясновидящая Кирсти Тиммер составила тароскоп для Михаила Кылварта: будьте уверены, что у вас надежный тыл

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Kirsti Timmer, Merily Timmer
Kirsti Timmer, Merily Timmer
Foto: Kristjan Lepp
Центристская партия выиграла местные выборы в Таллинне. Первый номер Центристской партии, мэр Михаил Кылварт получил наибольшее количество голосов и остался лидером столицы. Предсказательница Кирсти Тиммер решила составить тароском для Михаила на новую неделю.

Михаил Кылварт родился 24 ноября в созвездии Стрельца. Представители этого созвездия одни из самых активных путешественников. Их непредвзятость и философское мышление вдохновляют их путешествовать по миру в поисках смысла жизни. Стрелец экстравертен, оптимистичен, полон энтузиазма и любит перемены. Рожденные в созвездии Стрельца способны трансформировать свои мысли в конкретные действия и готовы на все, чтобы осуществить задуманное.

Что говорят карты Таро Кирсти Тиммер?

У Стрельца сильная и крепкая любовь. Можете быть уверены, что у вас надежный тыл. Вы планируете отпуск и дальнее путешествие. Это дает вам силы двигаться дальше.
Во второй половине недели вы устанете и следует позаботиться о здоровье. Следует проверить свою кровь. У вас будет мало энергии, но вы по-прежнему склонны бороться и наносить удары. При необходимости обратитесь за помощью. В конце недели не делайте ставки на деньги. Если кто-то дает вам совет по питанию, не слушайте, это вам не подходит.

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Публикация от Mihhail Kõlvart (@m.kolvart_official)



Источник : https://uudised.tv3.ee/

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