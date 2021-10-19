Не только “Игра в кальмара”: 10 сериалов про игры на выживание

“Игра на выживание”

Россия, 2020

Участники реалити-шоу оказываются втянуты в серьезную и крайне опасную игру на выживание.

“Алиса в пограничье”

Япония, 2020

Молодой геймер и его друзья оказываются в безлюдном Токио, где их ждет жестокая игра на выживание.

“Колл-центр”

Россия, 2020

Телефонные террористы берут в заложники тринадцать сотрудников колл-центра “Интернет-магазина для взрослых”.

“Паника”

США, 2021

Выпускники школы провинциального техасского городка участвуют в опасных соревнованиях, эксплуатирующих их страхи, ради главной цели — 50 тысяч долларов.

“Судная ночь”

США, 2018

Кровавый триллер по мотивам серии одноименных фильмов про ночь в году, в которую разрешены любые преступления.

“Игра лжецов”

Южная Корея, 2014

Нам Да Чон приходит посылка с 100 млн вон и конверт с приглашением поучаствовать в шоу “Игра лжецов”.

“Квест”

Россия-Латвия, 2015

Чтобы спастись от смерти, молодые люди за 48 часов должны выполнить все задания загадочного кукловода.

“Бессонница”

Россия, 2014

10 участников игры “Бессонница” борются за крупный денежный приз. Выигрывает тот, кому удается дольше всех не спать.

“3%”

Бразилия, 2016

Футуристическая драма, в которой только 3% жителей Земли получают шанс выжить после Апокалипсиса.

“Sпарта”

Россия, 2018

В одной из школ Санкт-Петербурга происходит трагедия, ответственными за которую оказываются ученики выпускного класса.