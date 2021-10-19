“Недалекая баба”: после слов Булановой о харрасменте и “проститутках” ей досталось от Даны Борисовой

“Поддерживать Буланову не буду никогда. Потому что она рассуждает обо всем чисто с бабской колокольни, не имея реального, трезвого представления о каких-либо ситуациях, на основании того, что к ней ни разу никто не приставал. А я действительно считаю, что если пристают, то пристают к симпатичным! А Татьяну я таковой не считаю, поэтому, может быть, она действительно избежала харассмента”, — заявила Борисова.

“У нее такое дремучее состояние, что она считает, что харассмент — это стыдно. Это, извините меня, у человека деревня в голове. Мои знакомые из шоу-бизнеса утверждают, что у Булановой у самой рыльце в пуху. В эти 90-е годы, когда она гремела, она была с бандитствующими элементами, про которых у нее все слюнявые песни. Она там кочевала от одного к другому, можно сказать по рукам. Извините, я так жестко, но мне настолько это было неприятно читать. Плюс она врет, не держит обещания и недалекая баба” — высказалась Дана.