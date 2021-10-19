В октябре, уже в третий раз в этом году, состоится премьера спектакля “Гангстарэп”, теперь и на русском языке
Премьера современного театрального перформанса Артема Астрова и Руслана Степанова “Гангстарэп” на русском языке состоится 29 октября. Премьера на эстонском языке состоялась в апреле этого года. В сентябре постановку можно было увидеть также на английском языке на фестивале “drama.weekend”.
“Гангстарэп” одновременно и философский, и развлекательный перформанс, который включает в себя элементы компьютерных игр, а также музыки и баскетбола.
Идея спектакля родилась прошлым летом, когда Руслан приехал к Артему в гости в Вену, и они, рассуждая на разные темы, прошагали 100 километров. Если их предыдущая совместная работа “Перформанс в STL” была сосредоточена на групповой динамике, то теперь они изучают совместную творческую синергию.
“Гангстарэп” также дает артистам возможность выйти за рамки своих обычных
амплуа, не примеряя на себя в этот раз роли постановщика или композитора.
Артём Астров и Руслан Степанов — художники-перформеры, в результате совместной
работы которых публика увидела постановку “Перформанс в STL” (Sõltumatu Tantsu
Lava), за которую они получили премию за совместное перформативное искусство
2020 года. Руслан Степанов стал обладателем танцевальной премии 2019 года за
спектакль “Невесомость” (Kanuti Gildi SAAL).
Руслан Степанов работал танцовщиком и хореографом в балетной труппе
“Ванемуйне”, жил и работал в Германии, в Гёрлице и Берлине. Сейчас он фрилансер в
Эстонии.
Артем Астров активно участвует в современных перформансах с 2016 года, в основном
в качестве звукорежиссёра и саунд-артиста. Он исполнял свою музыку на
нескольких фестивалях в Европе и является основателем лейбла звукозаписи Serious
Serious.
Авторы и исполнители: Артём Астров, Руслан Степанов
Музыка: Артем Астров, Кино
Художник по свету: Калле Тикас
Драматургическое сопровождение и фото: Алисса Шнайдер
Руководитель проекта: Кайе Кюунал
Совместное производство: Kanuti Gildi SAAL, Артём Астров, Руслан Степанов
Поддержка: Эстонский культурный фонд
Премьера на эстонском языке: 27.05.2021, Kanuti Gildi SAAL
Премьера на русском языке: 29.10.2021, Kanuti Gildi SAAL
Продолжительность: 90 минут