Известный пианист Денис Кожухин выступит в Эстонии

Своеобразной отправной точкой для карьеры пианиста стала победа на престижнейшем конкурсе имени королевы Елизаветы в 2010 году в Брюсселе. Четыре года назад музыкант впервые побывал на гастролях в Таллинне. Тогда он был приглашен в качестве солиста на концерт с участием Эстонского национального симфонического оркестра под руководством дирижера Николая Алексеева из Санкт-Петербурга.

Игру Кожухина критика превозносит как завораживающую, властную и гипнотизирующую. Один из самых уважаемых пианистов Эстонии, художественный руководитель фестиваля фортепианной музыки KLAVER Стен Лассманн не жалеет эпитетов в адрес пианиста: “Я впервые познакомился с игрой Дениса несколько лет назад, и должен признать, что первое знакомство было впечатляющим. Меня поразило, как молодой исполнитель смог избежать виртуозности благодаря виртуозности. Как отметил легендарный пианист Евгений Кисин, он всегда играет так, что красноречивость и содержание музыки на шаг или два опережают игру”.

Денис Кожухин — один из ярчайших пианистов своего поколения, победитель конкурса королевы Елизаветы (2010), номинант на премию Opus Klassik в двух категориях (2020). Обладатель блестящей техники мудро сочетает мощную сторону своего выступления с чувством формы и зрелости, добавляя очаровательный индивидуальный подход.

Программа таллиннского концерта из цикла “Вечер за роялем” навеяна темой детства, основана на яркости, простоте и искренности. Пианист исполнит музыку величайших композиторов эпохи романтизма Чайковского и Шумана, а также другие произведения, написанные для детей. Концерт получил название “Назад в детство”. В исполнении Кожухина прозвучат “Детские сцены” Шумана, Детский альбом Чайковского, “Сонатина для Иветты” Монтсальвадже, Сонатина и “Вальс” Равеля.