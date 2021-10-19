ВИДЕО | "Ты уже испытывала оргазм?" Эксперимент эстонской телеведущей привлек извращенцев

В среду в шоу “Esse” рассказывается об опасностях в интернете. Чтобы продемонстрировать это, ведущая провела эксперимент: она стала пользователем портала rate.ee. Туда она загрузила свои подростковые фотографии и в профиле Ева назвала себя Лаурой и поставила 14-летний возраст.

И вскоре профиль Эссе стал первым на портале. Сама Эссе отметила, что ее анкета на первом месте уже неделю. “Это больно”, — сказала ведущая.

Стало еще хуже, когда несколько пожилых мужчин начали разговаривать с “14-летней”, задаваясь вопросом, не испытала ли девочка уже оргазм. “Честно говоря, это страшно”, — резюмировала Эссе.