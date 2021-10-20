20.10.2021, 09:45
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом(56)
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Народный артист России Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
“Дорогие мои! Ну…вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного…не переживайте, все под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!”, — написал актер.
По словам Безрукова, спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.
Актер сопроводил соответствующий пост своей фотографией, на которой он читает детектив Бориса Акунина.