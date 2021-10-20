Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом

“Дорогие мои! Ну…вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного…не переживайте, все под контролем, переношу легко…но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!”, — написал актер.