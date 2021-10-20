ФОТО | "Украинская Барби" превратилась в живой скелет, похудев до 38 кг из-за коронавируса

Но недавно состояние блогерши приблизилось к критическому — она заболела коронавирусом, причём, по словам Аматуе, это был штамм "дельта". Модель отделалась вполне легко — четыре дня она не чувствовала вкусов и запахов, из-за чего у неё полностью пропал аппетит. И два дня блогерша терпела обильное потоотделение. "Когда спала, вся одежда и простыня были мокрыми", — жаловалась Аматуе подписчикам в "Инстаграме".

В итоге минус 5 кг! Когда с меня стали падать все штаны, я встала на весы и ахнула — 38 кг! Когда, как? Я не заметила.

Блогерша тут же начала усиленно питаться — по три раза в день и зачастую вставая в три утра, только чтобы поесть. К привычным блюдам модель добавила протеин. Так ей удалось набрать два килограмма, что всё ещё было довольно слабым результатом. Аматуе планирует вернуть свой нормальный вес в 43 килограмма.

Валерия Лукьянова — популярная блогерша и модель из Одессы, которая привлекла к себе внимание, захотев стать настоящей Барби. Девушка делала пластические операции, чтобы изменить внешность, носила кукольный макияж и одежду. Но затем она увлеклась эзотерикой, провозгласила себя богом и начала пропагандировать странные теории. Из самых известных — бесплодие появляется из-за сексуальных извращений, а аллергию нужно лечить употреблением или нанесением аллергена.