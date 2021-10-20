Звезду “Зачарованных” и “Ядовитого плюща” Алиссу Милано задержали за участие в акции протеста

Звезда “Зачарованных” стала участницей акции протеста против ужесточения избирательного права, которая проходила в Вашингтоне. По ее словам, сотрудники полиции задержали ее за требования к администрации президента США Джо Байдена и Сенату использовать свои полномочия для защиты избирательного права.

Организатором акции стала некоммерческая организация People for the American Way, которая выступает за “равные права и конституционные свободы”. По информации НКО, в ходе протеста правоохранители также задержали ее руководителя и еще 25 человек.

Одной из первых ролей Алиссы Милано в кино стала дочь главного героя в фильме "Коммандос" с Арнольдом Шварценеггером. Затем были "Ядовыитый плющ 2", "Блеск славы", "Страх", "Старый" Новый год".