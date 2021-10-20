“Сами хотите оприходовать бабулю”: Прохор Шаляпин огрызнулся на упреки в романах с пожилыми

Несмотря ни на что, артист старается с юмором реагировать на некорректные слова. Так, ему пришлось ответить одному молодому человеку на вопрос о том, каково это спать с очень зрелыми дамами.

“Господи! Молодой человек, наверно, хочет сам оприходовать бабулечку, просто завидует мне. Мужчины, интересующиеся этим всем, имеют какие-то свои фантазии на этот счет. Возможно, им молодые ровесницы не дают. Но все впереди! У меня не было бабушек в постели, все мои девушки молодые”, — отметил артист в интервью на YouTube-шоу “Народный опрос” от 27 сентября (интервью, записанное 20 сентября, имеет юмористический характер и записано задолго до смерти его супруги).

Шаляпин также сетует, когда его называют альфонсом. Певец, по его словам, старается сам зарабатывать на жизнь и ни от кого не зависит. Сейчас он гастролирует по стране с концертным туром, который готовился на протяжении полугода. После него Прохор хотел ехать к своей супруге, бизнесвумен Татьяне Клаудии Девис, но с ней произошла трагедия. Блондинка ушла из жизни после двухмесячной борьбы с ковидом. И здесь недоброжелатели не пощадили Прохора, обвинив его в пиаре на печальной истории.

“Мне совершенно плевать, что говорят хейтеры, какой бред пишут о моей трагедии. Все, что вы видите во мне — это не мое, это ваше… Мое — это то, что вижу я в вас… Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани не собираюсь — я никому ничего не должен”, — заявил 37-летний исполнитель, который намерен с головой уйти в работу, чтобы отвлечься от горя.