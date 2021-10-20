В пятницу на YouTube-канале Александра Ивашкевича будет показан спектакль “Свидания в июне”



Описание:

Спектакль поставлен по произведениям А. П. Чехова “Предложение” и “Медведь”.

Анекдоты из недавнего прошлого.

Место действия - коммунальная квартира, то ли расположенная в гарнизонном городке, то ли по иным причинам заселенная некогда семьями военных. Ее обитатели состарились, вышли в отставку, овдовели, донашивают воинское обмундирование. Скромный быт советских времен: мебель под названием “сервант”, бак с бельем на плите, дребезжащий холодильник, обшарпанные табуретки, мытье головы в тазу, семейный вечер рядком на стульях у черно-белого телевизора.

Архивная видеозапись предоставлена Русским театром Эстонии.

Ссылка будет открыта до полуночи воскресенья, 24 октября.

Качество видеозаписи: оцифровка VHS.