В пятницу на YouTube-канале Александра Ивашкевича будет показан спектакль “Свидания в июне”
Посмотреть спектакль можно по ссылке: https://youtu.be/E-wEf4vKMXI
Постановка и музыкальное оформление: Михаил Бычков (Россия).
В ролях: Тамара Солодникова, Лариса Саванкова, Любовь Агапова, Александр Ивашкевич, Эдуард Томан, Олег Рогачёв, Херардо Контрерас.
Премьера состоялась 12 октября 2002 года.
Описание:
Спектакль поставлен по произведениям А. П. Чехова “Предложение” и “Медведь”.
Анекдоты из недавнего прошлого.
Место действия - коммунальная квартира, то ли расположенная в гарнизонном городке, то ли по иным причинам заселенная некогда семьями военных. Ее обитатели состарились, вышли в отставку, овдовели, донашивают воинское обмундирование. Скромный быт советских времен: мебель под названием “сервант”, бак с бельем на плите, дребезжащий холодильник, обшарпанные табуретки, мытье головы в тазу, семейный вечер рядком на стульях у черно-белого телевизора.
Архивная видеозапись предоставлена Русским театром Эстонии.
Ссылка будет открыта до полуночи воскресенья, 24 октября.
Качество видеозаписи: оцифровка VHS.