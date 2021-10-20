"Бублик" разыгрывает 2 билета на стенд-ап Натальи Красновой!

Большинство знает Краснову благодаря ее юмористическим скетчам в инстаграме (сейчас у Натальи более двух миллионов подписчиков). Однако карьера Натальи в юморе куда более разнообразна: от КВН до Stand Up. Еще в студенчестве девушка писала шутки для одной из челябинских команд КВН, а чуть позже принимала участие в первых сезонах “Смеха без правил”, “Comedy Club” и Comedy Battle на ТНТ, где стала победителем. Помимо успешного блога, многие знают Наталью как автора нескольких книг, самая популярная из которых — “1000 и 1 день без секса или Чем занималась я, пока вы занимались сексом”. Вы точно видели ее в книжных магазинах города на полке бестселлеров. В Таллинне Наталья Краснова поделится женскими секретами (как в 38 выглядеть на 37, например), расскажет “всю правду” об отношениях мужчин и женщин, и вместе с залом посмеется над вечными жизненными проблемами.

Ждем вас на СтендАп Натальи Красновой 23-го октября в Coca-Cola Plaza/iSense saal. Начало в 19:00. Внимание: Мы заботимся о безопасности поклонников Наташи Красновой. На входе будет происходить контроль COVID-паспортов, а так же справок о перенесенной болезни (не более 6 месяцев с момента заболевания), справок о прохождения ПЦР теста. Для всех остальных будет осуществлена услуга о прохождении экспресс-теста стоимостью в 4 €. Просьба подходит заранее, так как проведение теста займет порядка 6-минут.