“Отражая человека” — выставка в Центре документальной фотографии Юхана Кууса

«Одного таланта недостаточно, надо также быть венгром». Это слова Роберта Капа, самого известного венгерского фотографа. Хотя легендарный художник сказал эти слова в шутку, в них есть доля правды. Особенно, когда мы говорим о мировой фотографии первой половины ХХ века. В сборник «Сто лучших фотографий мира», составленном журналом Modern Photography, и опубликованном в 1931 году, вошли восемь имен из Венгрии, и это больше, чем представителей какой-либо другой страны.

Более всего на выставке представлены работы автора и соучредителя легендарного фотоагентства Magnum Роберта Капа (1913–1954). С одной стороны, причина этого в том, что Роберт Капа был для Юхана Кууса, чьим именем назван Центр документальной фотографии в Теллискиви, одним из самых важных примеров для подражания. Юхан не уставал повторять самую известную цитату Капа: «Если ваши фотографии недостаточно хороши, значит, вы были недостаточно близко».

Остальные четыре автора уравновешивают простой репортажный стиль Капа. Брассаи (1899–1984) стал самым известным фотографом ночной жизни французских мегаполисов 1930-х годов. Его часто можно было увидеть в кафе, на съемках пустых улиц.

Андре Кертес (1894–1985), в отличие от Брассаи, фотографировал Париж при дневном свете. Он запечатлел незабываемые и интимные образы влюбленных, а также динамику движущейся толпы.

Мохоли-Надь (1895–1946) ценится как дизайнер и фотограф. Он был фотографом-экспериментатором. Не без причины его также считают пионером новых СМИ. Он основал школу дизайна в Чикаго, а также сегодня его имя носит Венгерский университет искусства и дизайна (MOME).

Выставкой в Центре документальной фотографии Юхана Кууса, мы открываем двери для венгерских фотографов и заставляем местных художников задуматься о том, что могло бы вывести эстонскую фотографию на большую мировую арену, как это произошло в первой половине прошлого века с фотографами Венгрии.

Выставка откроется 22 октября 2021 года и продлится до 23 января 2022 года.