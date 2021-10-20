ГАЛЕРЕЯ | В клубе Hollywood началась новая эра самой веселой вечеринки города – BAILE-bon Russian Style

Каждый гость вечеринки стал участником незабываемой феерии, побывав на настоящем празднике энергии жизни, обаяния и сексуальности. Гости смоги насладиться экзотическим коктейлем эмоций, выразить свои чувства под темпераментные ритмы и окунуться в море “жарких” танцев.

Зажигательная и яркая атмосфера, накал страстей, заряд бодрости и позитива. Это действительно вечеринка для тех, кто знает толк в хорошей музыке и танцах. Реальный восторг без условностей.

· DJ Bell “заводил” танцпол лучшими русскими и зарубежными танцевальными хитами, будоражащая интерактивная русская кавер-версия танцевального латино-шоу — Jorge Hinojosa (Эквадор) и Victor Armendariz (Эквадор) — добавила эпатажа вечеру, а взрывное барабанное шоу в исполнении горячего парня из Венесуэлы Milver Colmenares заставило сердце биться сильнее, но брутальные носители опахала не дали “сгореть” в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Обворожительные танцовщицы Go-Go радовали глаз и “подливали масла” в огонь страсти.

Если ты устал от забот и хочешь выйти за рамки ограничений, почувствовать свободу, то не пропусти — прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующие вечеринки состоятся 12 ноября Танцевальный Рай special RETRO PARTY и 10 декабря BAILE-Bon RUSSIAN STYLE в ночном клубе Hollywood! Дополнительная информация и бронирование столиков: (+372)5024262, gert@musicfactory.ee Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием!