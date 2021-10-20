20.10.2021, 13:18
Умер знаменитый Мориарти из фильма про Шерлока Холмса(18)
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Скончался актер Виктор Евграфов, сыгравший преступного гения профессора Мориарти в советском фильме про Шерлока Холмса (режиссер Игорь Масленников). Именно он противостоял на Рейхенбахском водопаде герою Василия Ливанова.
Актер восстанавливался после COVID и причиной смерти стал оторвавшийся тромб, передает РИА Новости.
Евграфову было 73 года. Он сыграл не менее 30 ролей в кино, однако его звездный час пришелся на телесериал Игоря Масленникова. Известно, что артиста похоронят на родине в Самаре на “Аллее актеров”.