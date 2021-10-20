В России пытаются наказать сеть ресторанов за неприличное название

Реклама сети ресторанов “Ёбидоёби”, размещенная в жилом районе рядом с остановкой общественного транспорта так возмутила жителей Волгограда, что они были вынуждены обратиться с жалобами в Федеральную антимонопольную службу. Реклама содержала изображение одного из суши-сетов сети и текст: “Не материмся и вкусно готовим. Набор “КуниЛи” 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi & Rolls”.

В результате Волгоградское управление ФАС признало рекламу компании нарушающей требования закона из-за использования производных от бранных слов и непристойных выражений, возбудило дело и теперь собирается предложить Федеральной налоговой службе инициировать иск об изменении названия сети. Владелец местной сети ресторанов рассказал, что работает по франшизе и рекламные материалы ему предоставляет головной офис ООО “Ёбидоёби”, название которого, кстати, в переводе с японского означает безобидное “День недели — суббота”.

Несмотря на это обстоятельство, теперь компании грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей. Об этом агентству ТАСС сообщила заместитель руководителя волгоградского управления ФАС Ирина Никуйко. Кстати, в 2019 году Роспатент отказался регистрировать в качестве товарного знака слово “ёбидоёби”, как противоречащее общественным интересам. Сооснователь “Ёбидоёби”, между тем, сообщил Forbes, что компания будет обжаловать решение УФАС. Он отметил, что не видит законных оснований для смены названия сети.

Компания основана в Красноярске в 2016 году. В меню помимо традиционных наименований есть и явно провокативные: “Ёбоши”, “Ёбимокуёби”, “Ёбисуёби” и так далее.