“Летит по кругу банка и все пробуют”: Юлия Пересильд и Клим Шипенко рассказали о жизни на орбите

Юля рассказала, что после сна в космосе не остается следов на подушке, что в картине есть фраза о том, что час в космосе как два на Земле. И в соответствие с ней она спала по 4 часа и высыпалась. Любопытно было услышать о том, как актриса восприняла совет врачей прислушиваться к себе и делать то, что хочется организму. Так, по прилету ей захотелось спать, она отправилась к себе в каюту, выспалась, благодаря чему появились новые силы.

“Я еще до сих пор все пытаюсь держать в руках, — призналась актриса. — Не покидает ощущение, что как только ты что-то отпускаешь, оно улетает… У меня в каюте был целый медицинский механизм. Все было приклеено: помада, медицинские принадлежности. Они такие маленькие, так быстро улетают, потом ищешь где-нибудь на вентиляторе”.

Пересильд снова, как и после посадки, высказала сожаление о том, что в космосе провели очень мало времени: “В предпоследний день мы с Климом, когда поняли, что завтра уже все, вдруг осознали, что даже не насмотрелись в иллюминатор, потому что все время шли съемки. Сняли мы гораздо больше, чем запланировано. И было очень важно, что космонавты подключились к нам, и ночами, выполнив свою работу, продолжали снимать кино вместе с нами”. Актриса добавила, что “с одной стороны присутствует ощущение, что весь полет длился вечность, а с другой, что прилетел на станцию и все — уже обратно”.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко рассказали, что у обоих после приземления такое ощущение, словно впервые учатся ходить. “Самочувствие терпимое, достаточно бодрое. Клим — сильный”, — отметила Юлия. Шипенко сделал акцент на фразе “нас поддерживали”. Режиссер признался, что на Земле он бы не снял кино так, как в космосе: “Я бы так не придумал — даже вообразить такого нельзя на Земле. Например, я видел, как на Юле меняется свет… Случился опыт взгляда на кино с космической орбиты. Теперь надо войти в жизнь и понять, как она изменилась. Хотя кино для меня и есть жизнь”.

Клим Шипенко поделился тонкостями съемочного процесса. Рассказал о том, как корректировался сценарий, исходя из обстоятельств. Например, он на земле мог представить себе, что герои стоят лицом к лицу. А в космосе один из них может быть в перевернутом состоянии. “Для меня это было кинематографическое открытие — возможность решать сцены по-другому, в трех или четырех плоскостях. Но я этого ждал. Я знал, что так будет”, — сказал режиссер.

Еще он подчеркнул, что сняли многое впрок — даже виды Земли. “У нас была хорошая камера и я решил, что на нее надо снять все, что можно, чтобы было минимальное вторжение компьютерной графики”. В итоге из отснятого материала — а это примерно 40 часов — в фильм войдет 35-40 минут. “Будут космические творческие муки при монтаже”, — рассмеялся Клим. Он также рассказал, что фильм “Вызов” будет делаться до конца следующего года. А дальше продюсеры совместно с прокатчиками выберут дату выхода в прокат, которая будет идеально подходить для картины.

Иностранные коллеги из Китая и Франции спрашивали о том, что и в других фильмах есть кадры из космоса, в чем же “Вызов” будет первым? Их интересовало, не происходит ли кинокосмическая гонка, а также финансовый вопрос — окупит ли фильм вложения.

Клим Шипенко ответил, что “Вызов” считается первым фильмом, который использовал МКС как съемочный объект. “А откуда еще браться в других фильмах кадрам из космоса, как не из космоса?“ — спросил в ответ интервьюеров он. По поводу второго режиссер сказал, что нет никакой кинокосмической гонки, “просто кино ищет новые формы”. “Космос готов принять экспериментаторов. Сейчас две индустрии решили друг с другом поэкспериментировать. Кино же уже всю Землю освоило под себя. Нет точек на планете, куда бы не ступала нога кинематографиста. Осталось освоить космос”, — сказал он. А насчет финансов Шипенко считает, что картина может окупиться: “Почему нет? Кино способно зарабатывать большие деньги. Я думаю, что фильм окупится — у меня есть ожидания, и они не беспочвенны. Нам пишут люди из разных стран лично и в соцсетях. Они ждут фильм. А кино, если выходит на мировой уровень, способно окупить вложенный бюджет”.

Особую радость у спикеров вызвал вопрос об иностранных космонавтах, которые работают на МКС. Оказывается, есть традиция — экипажи ходят, точнее, летают, друг к другу в гости на ужин раз в неделю. Об этом рассказала Юлия Пересильд. Причем приходят со своими угощениями. “У них своя еда, очень вкусные десерты. Представьте себе — летит по кругу банка и все пробуют, каждый своей ложечкой”, — поделилась впечатлениями актриса. Клим Шипенко рассказал, что иностранные космонавты посмотрели в космосе его фильм “Салют 7” и им понравилось. А еще большой космической семьей на станции отмечали юбилей Олега Новицкого — 12 октября. Иностранцы развесили повсюду шарики и спели “Happy birthday”.