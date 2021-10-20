“Врагу не пожелаю”: Полина Гагарина с ужасом вспоминает годы брака

Певица Полина Гагарина призналась, что в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым страдала от панических атак.

“Они были на протяжении четырех лет. Врагу не пожелаю! Они заставали меня везде, даже в самолете. Последние два года их нет. С тех пор, как в моей жизни случились перемены. Из-за этого делаю вывод, что паническая атака — это затяжная депрессия”, — ответила Гагарина на вопрос подписчиков в инстаграме.

Гагарина вышла замуж за Дмитрия Исхакова в 2014 году. Через три года певица родила дочь Мию. В 2020 году пара сообщила о разводе.

Расстаться мирно у супругов не получилось. Сначала стало известно, что Дмитрий запретил Полине вывезти дочь за границу на отдых. Недавно выяснилось, что Исхаков подал в суд, чтобы установить режим общения с дочерью.

Сейчас в жизни Гагариной появился новый мужчина — саунд-продюсер Владимир Чиняев. Официально свои отношения пара не подтверждала, но их несколько раз видели вместе в неформальной обстановке.