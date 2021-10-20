Карты правду говорят: 4 сбывшихся пророчества о российских звездах

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Актеры развелись после почти десяти лет брака летом 2020 года. Многие считали, что Прилучный и Муцениеце воссоединятся, ведь они были одной из самых ярких пар на российском телевидении. Кроме того, у бывших супругов двое детей — сын Тимофей и Дочь Мия. Однако таролог Марианна Абравитова разочаровала поклонников.

“Воссоединение в будущем Агаты и Павла я не вижу. Хотя там действительно бродят разные чувства, в том числе и идея снова сойтись. Тем не менее, подобное им не удастся сделать — дважды в одну воду не войдут”, — заявила она.

С момента расставания Прилучного и Муцениеце прошло больше года, однако намека восстановление брака нет. Оба строят свою личную жизнь параллельно.

Джиган и Оксана Самойлова

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова, у которых четверо детей, пережили много трудностей в семейной жизни. Их отношения не раз были на грани разрыва из-за измен музыканта и употребления наркотиков. Многие считали, что пара разойдется. Провидица Саона предрекла, вопреки домыслам, что семья сохранится.

“Люди будут до старости лет. У них будет благость, радость. У людей есть хорошая, полноценная семья, долгожданный ребенок. Она сможет вывести своего человека из блудства, так как ее муж попал в блудство. Его нужно обязательно лечить, чем она сейчас и занимается”, — рассказала провидица.

Так и вышло: последние несколько месяцев Джиган ведет себя как примерный семьянин, забыв про измены и запрещенные вещества.

Гарик Харламов

О решении расстаться резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили летом 2020 года. Их развод тянулся несколько месяцев. По решению суда дочь Настя осталась жить с мамой. Многие после этого приписывали новые романы Харламову.

“Гарик скоро проявит романтический интерес к новой девушке, но не будет гоняться за скорым браком. Гарику нужна муза, а не спутница жизни”, — предсказала таролог и магистр вепсской магии Лиянна.