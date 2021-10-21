“Упертые бараны”: Андрей Макаревич вновь проехался по антипрививочникам

Андрей Макаревич никогда не стеснялся жестко выражать свою позицию. Однажды музыкант уже назвал 80% населения Земли идиотами, из-за чего разразился скандал. Теперь же он прошелся по тем, кто отказывается от вакцинации. По мнению артиста, именно из-за этих людей в России вводятся новые ограничения.

“Из-за упертых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза. Из-за них страдают и музыканты, и зрители, и организаторы. Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах. Из-за них закрылась, разорившись, половина ресторанов. Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения. Из-за них мы вот-вот получим новый локдаун. Продолжать?” — заявил музыкант.

Резкий пост Макаревича вызвал противоречивую реакцию среди его подписчиков. Многие из них даже заявили, что разочаровались в музыканте. “Эти самые “бараны” задают вопросы о вакцине, на которые не получают ответов”, “Все устали от ограничений и эпидемии, но не надо заставлять людей делать то, чего они не хотят”; “Не думала, что когда-нибудь отпишусь от вас, но ваша позиция мне не близка”, — делились мнениями поклонники Макаревича.

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. С 30 октября по 7 ноября в стране объявлена нерабочая неделя. Также представители правительства предупредили, что в случае дальнейшего роста количества заболевающих, не исключено введение локдауна.

По мнению специалистов, новая вспышка коронавируса связана с медленным темпом вакцинации. Именно поэтому врачи призывают граждан позаботиться о себе и сделать прививку.