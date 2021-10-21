На англичанина и его дом с неба неожиданно упали фекалии

Мужчина, чье имя не называется, обратился к советнику Королевского округа Виндзор и Мейденхед Карен Дэвис с жалобой. По словам пострадавшего англичанина, в середине июля на него, его дом и сад были сброшены фекалии с самолета, пролетавшего над Виндзором.

“Весь его сад, садовые зонтики и он сам были залиты. Надеюсь, это больше никогда не произойдет ни с кем из наших жителей”, — прокомментировала Дэвис. Она добавила, что мужчина решил не подавать страховой иск.

Советник Джон Боуден предположил, что причиной случившегося стала теплая погода, из-за которой экскременты не замерзли в воздухе, а попали на пострадавшего в жидком виде. Член приходского совета Уайтфилда Джефф Пакстон, проработавший в аэропортах 40 лет, добавил, что произошедшее — большая редкость, и такого он не видел уже давно.

Название авиакомпании, которой принадлежит самолет, также не раскрывается.