Гоген Солнцев женится спустя неделю после развода

“Особой оригинальностью отличается заказанный торт… Ведь он будет из рыбы! Говорят, вкусный, как будущая жизнь новоиспеченной пары”, — рассказала изданию организатор торжества Диана Бичаров.

Будущие новобрачные уже выбрали свадебные наряды. 40-летний Гоген появится в элегантном фраке, а невеста приобрела шикарное белое платье. К слову, личность новой избранницы артиста пока не раскрывается. Уточняется лишь одна деталь — она молода.