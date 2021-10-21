21.10.2021, 11:56
Гоген Солнцев женится спустя неделю после развода(8)
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Как стало известно “СтарХиту”, частый гость телевизионных ток-шоу Гоген Солнцев снова женится. Влюбленные уже подали заявление в загс. Радостное событие запланировано на следующую пятницу — 29 октября. Гостей приглашают в бар на Сретенке, где их ждет много сюрпризов, в том числе кулинарных.
“Особой оригинальностью отличается заказанный торт… Ведь он будет из рыбы! Говорят, вкусный, как будущая жизнь новоиспеченной пары”, — рассказала изданию организатор торжества Диана Бичаров.
Будущие новобрачные уже выбрали свадебные наряды. 40-летний Гоген появится в элегантном фраке, а невеста приобрела шикарное белое платье. К слову, личность новой избранницы артиста пока не раскрывается. Уточняется лишь одна деталь — она молода.