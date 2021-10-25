25.10.2021, 18:00
ФОТО | "Огонь": 16-летняя дочь Михаила Ефремова устроила смелую фотосессию(12)
Пока сам артист отбывает срок за устроенное в центре Москвы смертельное ДТП, а его дочь Анна-Мария постепенно становится Сережей, подрастают и другие дети. 16-летняя Вера попробовала себя в качестве модели и поделилась результатами в Инстаграме. Девушка выложила на своей странице фотосессию, некоторые кадры которой оказались весьма эффектными, — восхищается “КП”.
Подписчики в комментариях восхитились ее смелой фотосессией. Одним из самых горячих поклонников оказался брат Веры. Актер Никита Ефремов выразился лаконично: “Огонь!”.
Подписчики уверены: когда Михаил Ефремов выйдет на свободу, он не узнает сильно изменившуюся дочку. Если суд не изменит своего решения, то актер увидится с Верой только в 2027 году, когда ей будет 22 года. К тому времени подрастет и младшая дочь — ей исполнится 20, а сыну Борису — 17.