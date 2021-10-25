ФОТО | "Огонь": 16-летняя дочь Михаила Ефремова устроила смелую фотосессию

Подписчики уверены: когда Михаил Ефремов выйдет на свободу, он не узнает сильно изменившуюся дочку. Если суд не изменит своего решения, то актер увидится с Верой только в 2027 году, когда ей будет 22 года. К тому времени подрастет и младшая дочь — ей исполнится 20, а сыну Борису — 17.