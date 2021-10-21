ВИДЕО | Ведущая рассказывала прогноз погоды, как вдруг на экране у неё за спиной появилось порно(12)
Причиной такой рассеянности стало порно, которое проигрывалось за спиной Мишель. Девушка явно не подозревала о драме, которая развернулась во время вечерней трансляции, как и её напарница. Однако их коллеги успели заметить оплошность и быстро развернули карту на весь экран. Непотребство с голой девушкой, которая демонстрировала все свои интимные части, транслировалось около 10 секунд. Но этого хватило для скандала.
В редакцию начали поступать звонки возмущённых зрителей, которые застали ролик 18+ в эфире. Представители телекомпании извинились за подобную оплошность и заверили, что впредь подобного не повторится. Они усиленно сотрудничают с полицией, которая разбирается в произошедшем. Также KREM2 может грозить крупный штраф за демонстрацию порнографии несовершеннолетним лицам, которые в это время могли быть возле телевизоров.