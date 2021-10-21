В торговом центре Lasnamäe Centrum пройдет театральное представление

Рассказывает Йоханна Коппель, постановщик спектакля: “Было очень интересно работать с обычными людьми, а не с профессиональными актерами. Видеть, как они постепенно раскрываются на сцене, вживаются в свою роль. В спектакле собраны трогательные, печальные, смешные истории местных жителей. Для нас это тоже будет первый опыт игры на такой необычной площадке, как территория торгового центра. Приходите поддержать актеров!”.