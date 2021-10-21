В торговом центре Lasnamäe Centrum пройдет театральное представление(7)
Будут представлены истории местных жителей на языке театра. Проект вырос из деятельности общинного огорода Лаагна, поэтому и носит такое название.
Спектакль совместно поставили Йоханна Коппель из театральной студии “Летающая корова”, Лия Канемяги и Катрин Нильсен из Эстонского общества театрального и драматического образования.
Спектакль придумался в рамках проекта общинного театра, во время которого местные жители собрали вместе истории, связанные с огородом, садом, природой. Роли исполняют сами жители.
Рассказывает Йоханна Коппель, постановщик спектакля: “Было очень интересно работать с обычными людьми, а не с профессиональными актерами. Видеть, как они постепенно раскрываются на сцене, вживаются в свою роль. В спектакле собраны трогательные, печальные, смешные истории местных жителей. Для нас это тоже будет первый опыт игры на такой необычной площадке, как территория торгового центра. Приходите поддержать актеров!”.
Представление пройдет 22 октября в 19-00 в фойе торгового центра Lasnamäe Centrum. Мустакиви 13, рядом с главным входом.