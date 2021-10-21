Подстава с того света: друг Грачевского требует с его вдовы и детей одолженные миллионы

После смерти Бориса Грачевского от коронавируса между его близкими развернулась нешуточная борьба за наследство режиссера. Сначала в спор неожиданно вмешалась первая жена Бориса Юрьевича Галина, с которой он расстался больше 10 лет назад. Женщина обратилась в суд и требует, чтобы ей выделили “супружескую долю” в “Ералаше”. Ее стоимость оценили в 10 миллионов рублей (120 тыс. евро).

Теперь же к вдове — Екатерине Белоцерковской, бывшей жене и детям Грачевского поступили еще два иска от ООО “Ералаш” и ООО “Продюсерский центр Ералаш”.

“Это иски о взыскании задолженности, — прокомментировали “СтарХиту” в Мещанском суде. — Согласно договорам, заключенным между истцом (совладелец киножурнала — друг Грачевского Аркадий Григорян) и Борисом Юрьевичем, остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Речь идет о 18,5 миллионах рублей (224 тыс. евро), включая основной долг и проценты”.

Заседания этим по делам состоятся 29 октября и 18 ноября. Адвокат Белоцерковской прокомментировал ситуацию с судами. “Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких, — сказал Евгений Бранецкий. — Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды. Хотя первая жена не имеет никакого права ни на какую долю спустя столько лет, срок исковой давности (три года после развода) давно прошел”.

Среди прямых наследников режиссера также годовалый сын Филипп, девятилетняя дочь Василиса от прошлого брака с Анной Грачевской. А также старшие дети — Максим и Ксения. Между ними и вдовой будут делить загородный дом на Новой Риге площадью 300 кв.м. и стоимостью порядка 50 миллионов рублей (600 тыс. евро) и трехкомнатную квартиру в центре Москве, купленную Борисом Юрьевичем после первого развода, но до вступления во второй брак.