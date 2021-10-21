С коронавирусом госпитализирован отец Юлии Началовой

Известно, что несколько дней назад 64-летний музыкант пожаловался на симптомы коронавирусной инфекции: высокая температура, слабость и кашель. Началову был проведен ПЦР-тест, который показал положительный результат. Его доставили в московскую больницу с 94-процентной сатурацией. Врачи оценивают состояние мужчины как среднетяжелое.