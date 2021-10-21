Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, увидели один из лучших мультиков года благодаря "Теплу сердец", Rus.Delfi.ee и BestFilm

Уже не за горами первые в этом учебном году осенние каникулы, которые все ждут с большим нетерпением. А около 100 воспитанников школ Vivere и Lasnamäe Põhikool утром в четверг, 21 октября, ждал сюрприз. Они получили возможность совершенно бесплатно посетить кинотеатр Coca Cola Plaza и практически на две недели раньше всех остальных зрителей посмотреть мультфильм “Айнбо. Сердце Амазонии” на русском языке.

Это яркая, добрая, веселая история о дружбе, добре и взаимопомощи — о том, чего нам всем особенно не хватает в это сложное время. Такое мероприятие оказалось возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда “Тепло сердец”, портала Rus.Delfi.ee, компании BestFilm.eu и Pergale, которые совместной акцией решили подбодрить и порадовать тех, кому сейчас особенно трудно и для кого поход в кино вместе со школьными друзьями является огромным поводом для радости.

Перед показом школьников приветствовали профессиональные аниматоры, вручали сладкие сюрпризы, а сами дети с удовольствием фотографировались с воздушными шарами. Но самой веселой частью мероприятия стал всё-таки неповторимый мультик, заслуживший высокую оценку (7,0 на КиноПоиске) и собравший более 6 млн евро в прокате в мире.