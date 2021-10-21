Егор Бероев заговорил о нацизме — и оказался в центре нового скандала

На своей странице в Фейсбуке звезда “Турецкого гамбита” высказался об аненпассе — документе, который в нацистской Германии являлся доказательством арийского происхождения. И хотя ни слова о современных реалиях Бероев не сказал, подписчики этот пост расценили однозначно: мол, так артист в очередной раз выступил против QR-кодов и сертификатов о вакцинации, без которых на многие мероприятия вход сегодня закрыт.

“В 1933 году в Германии был введен Ahnenpaß — сертификат происхождения. Документ служил подтверждением арийской наследственности и выдавался по результату наследственной проверки двух поколений (родители заявителя и их родители). Имеющие сертификат считались “чистокровными арийцами”, и поначалу его получение было добровольным, — привел историческую справку актер. — Власти заявляли, что отсутствие сертификата не приводит к поражению в правах… Но начиная с 1935 года Ahnenpaß требовали при приеме на работу, он стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Позднее сертификат стал требоваться для посещения учебных заведений, церквей, театров и проезда в общественном транспорте. В 1945 году сертификаты были отменены и осуждены, а их создатели — казнены по приговору Нюрнбергского процесса”.

Такую параллель оценили далеко не все. Пользователи соцсетей напомнили Егору Бероеву, что пока он красиво рассуждает в Фейсбуке, медики каждый день бьются за жизни ковидных пациентов, а статистика по смертности от коронавируса бьет все рекорды.

“Егор, перестаньте спекулировать. В стране, где за сутки умирает больше 1000 человек от заболевания, которое можно предотвратить или облегчить вакцинацией, это просто неприемлемо. Вы артист и общественный деятель, но не медик!”, — негодуют комментаторы. А другие предлагают знаменитости не зарекаться: “Во многих городах ковидные койки закончились, в Москве еще есть несколько. А когда с воспалением легких хотя бы 50% вас физически не смогут положить в больницу, что посоветуете?”.