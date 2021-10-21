ВИДЕО | Экс-солист группы “Ляпис Трубецкой” подрался со зрителем во время концерта

Сейчас Михалок гастролирует по Украине со своим проектом “Ляпис-98”. Видео инцидента распространили Telegram-каналы.

На записи с концерта можно разглядеть, что неизвестный мужчина с гитарой стоит на сцене рядом с Михалком. Билета на концерт у него не оказалось. “Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?” — спрашивал говорящий в микрофон Михалок у мужчины.

Музыкант также схватил поклонника за одежду и ударил головой. Зрителей это возмутило, они начали прогонять артиста, который, в свою очередь, попытался напасть и на них.

Некоторые СМИ уточняют, что зритель - уличный музыкант, который был не вполне трезв, поэтому решил высказать свое ценное мнение о творчестве группы. Однако дискуссия зашла в тупик, толком не начавшись.

Весной 2015 года Сергей Михалок уже вступал в физический конфликт с фанатом во время концерта. Интересно, что это также произошло в Полтаве. Традиция…