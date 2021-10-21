Джакузи для яичек: немецкая студентка изобрела новый способ контрацепции

После того, как девушка узнала, что у нее рак шейки матки, который она связала с частым приёмом противозачаточных, Ребекка решила придумать альтернативный способ контрацепции. Изобретение под названием COSO работает довольно просто — ванночка заполняется до нужного уровня водой, которая там нагревается до определенной температуры, а затем туда погружаются на несколько минут тестикулы и обрабатываются ультразвуком. Противозачаточный эффект (подавление сперматогенеза) наступает после двух недель каждодневного отмачивания яичек в ванночке и длится около двух месяцев. Но это не точно — клинических испытаний пока не было.