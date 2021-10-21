Секс
21.10.2021, 22:25

Джакузи для яичек: немецкая студентка изобрела новый способ контрацепции

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Foto: fishki.net
Выпускница Мюнхенского технического университета Ребекка Вайс создала устройство для негормональной мужской контрацепции — ультразвуковую ванночку для тестикул, которая подавляет активность сперматозоидов, — сообщают “Фишки”.

После того, как девушка узнала, что у нее рак шейки матки, который она связала с частым приёмом противозачаточных, Ребекка решила придумать альтернативный способ контрацепции. Изобретение под названием COSO работает довольно просто — ванночка заполняется до нужного уровня водой, которая там нагревается до определенной температуры, а затем туда погружаются на несколько минут тестикулы и обрабатываются ультразвуком. Противозачаточный эффект (подавление сперматогенеза) наступает после двух недель каждодневного отмачивания яичек в ванночке и длится около двух месяцев. Но это не точно — клинических испытаний пока не было.

Сейчас Ребекка Вайс ищет инвесторов, готовых вложиться в прототип, чтобы провести необходимые исследования и поставить изобретение на рынок.

И хотя пока неясно, работает ли этот чудо-девайс, как рассказывает Вайс, но за свое изобретение она уже получила престижную немецкую премию — James Dyson Award 2021. Правда, в сфере промышленного дизайна.

Но даже если гаджет будет работать, как задумано, возникнет естественный вопрос, где взять столь ответственных парней, который ежедневно будут купать свои причиндалы ради спокойствия подруги.

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