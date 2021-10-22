Алек Болдуин на съемках фильма застрелил женщину-оператора

42-летнюю Галину Хатчинс вертолетом доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Также был ранен 48-летний режиссер Джоэл Соуса. Как пишет Hollywood Reporter, мужчина находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики.

Алек Болдуин является продюсером вестерна “Ржавчина” и играет в нем главную роль. Известно, что во время съемок он должен был стрелять из пистолета холостыми патронами, однако оружие оказалось заряжено боевыми. Никаких обвинений актеру пока не предъявлено, заявляют СМИ.

Обстоятельства, при которых пистолет оказался заряжен боевыми патронами, а также причины, по которым Болдуин стрелял в режиссера и оператора, не раскрываются.

Галина Хатчинс — уроженка Украины, выросла в Советском Союзе. Закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами “Дорогуша” (2019), “Заклятый враг” (2020) и Blindfire (2020).