Режиссера "Ералаша" обвинили в педофилии

Московские следователи предъявили обвинение в развращении несовершеннолетних режиссеру-постановщику детского киножурнала “Ералаш” Илье Белостоцкому, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ (“Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста”), которая предусматривает наказание до 10 лет”, — уточнил источник.

Отмечается, что один из свидетелей рассказал о коллекции детского порно дома у Белостоцкого, которое и было найдено в ходе обыска.

Илья Белостоцкий известен как режиссер, сценарист и продюсер. Он организовывал съемки телепередач для детей, является одним из постановщиков “Ералаша”. Также он экранизировал произведения Владислава Крапивина. Самым известным стал фильм “Бегство рогатых викингов”, который добирался до большого экрана около десяти лет.