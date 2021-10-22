22.10.2021, 12:30
Беларусь отстранена от конкурса песни Евровидения и в 2022 году(32)
eurovision.tv
Согласно информации, размещенной в Instagram организатором конкурса, в 2022 году в нем примут участие участники из 41 страны. Шоу будет организовано в итальянском Турине. Участники смогут презентовать себя на спортивно-концертной площадке “Пала-Альпитур”, которая способна принять 16,6 тыс. зрителей. Беларуси в списке участников конкурса нет.
Напомним, что в 2020 году Беларусь первоначально была среди участников.
Членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в Европейском вещательном союзе, который является организатором “Евровидения”, было приостановлено в мае. К этому привел конфликт из-за песни группы “Галасы ЗМеста” из Беларуси. В песне высмеивались участники протестов в стране против Александра Лукашенко. В связи с этим Беларусь была отстранена от участия в “Евровидении”. Европейский вещательный союз объяснил свое решение тем, что поданная страной заявка ставит под сомнение неполитический характер конкурса и может подорвать его репутацию.