Беларусь отстранена от конкурса песни Евровидения и в 2022 году

Членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в Европейском вещательном союзе, который является организатором “Евровидения”, было приостановлено в мае. К этому привел конфликт из-за песни группы “Галасы ЗМеста” из Беларуси. В песне высмеивались участники протестов в стране против Александра Лукашенко. В связи с этим Беларусь была отстранена от участия в “Евровидении”. Европейский вещательный союз объяснил свое решение тем, что поданная страной заявка ставит под сомнение неполитический характер конкурса и может подорвать его репутацию.