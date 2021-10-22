КВН попросили признать наследием ЮНЕСКО

“Включить в реестр аудиовизуального наследия “Память мира” телевизионную программу КВН и традиции, связанные с правилами игры. К ним относятся традиционные конкурсы для команд-участников, которые отражают уникальность и самобытность КВН: приветствие, домашнее задание (в том числе музыкальное), разминка, капитанский конкурс (капитанский монолог)”, — говорится в обращении в адрес генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Обращение подписали более 30 медийных персон, бывших и действующих квнщиков. Среди них Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев, Сангаджи Тарбаев, Валдис Пельш, Эндрю Нджогу, Вадим Галыгин и другие. Также среди подписантов представители различных студенческих объединений, в том числе Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений.

Авторы инициативы отмечают, что юмористическая телепередача “Клуб веселых и находчивых” “несет в себе установки на гуманизацию и демократизацию взаимоотношений в социуме, открывает возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку”.

Президент международного союза КВН Александр Масляков также отметил, что программа является “символом не только современной России, но и ее предшественника СССР”, объединяющим и уважающим культуры, традиции, национальности и поколения. Он добавил, что в этом году отмечается юбилей программы — 60 лет со дня выхода первой передачи 8 ноября 1961 года на телевидении.

Авторы обращения полагают, что внесение КВН в реестр аудиовизуального наследия соответствует глобальной миссии ЮНЕСКО — “нести мир в сознание людей, который укрепляется материально-художественными средствами, рукотворным созданием нематериального и ощутимого счастья для огромной страны и мира”.