"Народ поет" снова в эфире! Успейте подать заявку на участие в новом сезоне популярного русскоязычного шоу!

Ведущие шоу: Виталий Вестеринен и Алина Захарова — самый яркий звездный дуэт Эстонии! Многие уже наслышаны, что Виталий удивляет своими искрометными импровизационными шутками, а Алина заряжает всех вокруг позитивом и юмором, так что участники точно попадут в хорошие руки!

Музыкальный коллектив, желающий принять участие в программе, может исполнять музыку в любом жанре и стиле — от народных песен и поп-музыки до джаза и рока. Обязательное условие — исполнение песен на русском языке.

Опыт выступлений не имеет значения: редакторы ждут заявок как от профессионалов, так и от любителей.

Коллектив может состоять как минимум из двух музыкантов, как максимум — из восьми.

“Народ поет“ — это музыкальный конкурс, состоящий из четвертьфиналов, полуфиналов и финала. В каждой передаче “соревнуются” два музыкальных коллектива, которые должны подготовить по три песни. Голосует как именитое жюри в студии, так и телезрители, однако победителя в конечном счете определит именно народ.

Что указать в заявке?

В заявке необходимо коротко представить коллектив, а также приложить ссылку на видео с выступлением. Это может быть даже съемка на телефон фрагмента репетиции.

Заявку необходимо прислать на адрес narodpojot@err.ee

Победители прошлых сезонов “Дочка Босса” и "Екатерина Маргальникова Бэнд" стали известными не только у себя в городах, но и по всей Эстонии — сейчас группы активно выступают на концертах и корпоративах. Обе группы из Кохтла-Ярве. Интересно, сможет ли в новом сезоне выиграть музыкальный коллектив из другого города?

Внимание, заявки принимаются до 01.12



