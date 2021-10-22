Лариса Гузеева вышла из больницы и тут же обвинила часть россиян в бесстыдстве

“Мне сейчас тяжело, я первые сутки дома. Почти месяц отлежала в Коммунарке. Мне еще не очень хорошо”, — призналась артистка, добавив, что ей предстоит некоторое время лечиться и восстанавливаться после перенесенной болезни.

Также Гузеева обвинила в бесстыдстве людей, покупающих себе поддельные справки о прохождении вакцинации. Раскритиковала она и тех, кто врет окружающим о том, что уже болел коронавирусом.

“Сами поставили диагноз, сами себя вылечили, сами себе придумали антитела. Вот этого я не понимаю”, — посетовала телеведущая.

Гузеева опровергла обвинения в том, что врачи якобы помогают только известным людям. Она рассказала, что в соцсетях пишут гадости о том, что медики спасают только звезд, тогда как обычные люди погибают. “Это такая гадость и такая неправда”, — заявила актриса.

Напомним, Гузеева почувствовала недомогание в конце сентября, после чего она была госпитализирована в Коммунарку.

Как сообщалось ранее, музыкант и основатель группы “Машина времени” Андрей Макаревич назвал идиотизмом поведение антипрививочников. Исполнитель согласился с мнением знакомого ему врача, что в текущих условиях заболевшие граждане, которые отказались привиться, должны оплачивать лечение из своего кармана.