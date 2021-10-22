“Было больно”: Потап рассказал, как уходил от жены к Насте Каменских

В 2019 году Потап и Настя Каменских сыграли красивую свадьбу, наконец-то подтвердив многолетние слухи о своем романе. Вот только поклонники до сих пор припоминают влюбленным начало их отношений, ведь чувства между звездами вспыхнули, когда Потап еще был женат.

Музыкант не стал долго обманывать тогдашнюю супругу Ирину Горовую. Вместо этого он честно признался в изменах. “Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, было очень больно. Тогда сердце разбивалось. У меня хватило сил это сделать. Сейчас я смотрю и понимаю, что я все сделал правильно. Я очень счастливый человек. Я послушал свое сердце”, — поделился музыкант в одном из интервью.

После расставания Потап и Ирина сохранили дружеские отношения. Сейчас они вместе руководят продюсерским центром MOZGI, а также принимают одинаковое участие в воспитании сына Андрея.

Поклонники же с нетерпением ждут того момента, когда у Каменских и Потапа появятся общие дети. Сами музыканты уверены, что для такого важного события должен наступить правильный момент. “Когда мы будем благословлены, это обязательно случится. Мы очень хотим детей. Я вообще хочу пятерых детей! Один уже есть, значит осталось четыре”, — заявил артист.

Ну, а пока влюбленные вовсю строят карьеры. И если Потап уделяет все свободное время продюсированию, то Настя продолжает покорять музыкальные чарты с новыми хитами. В интервью для программы ЖВЛ телеканала “1+1” Потап заявил, что у него еще много нереализованных творческих планов, а значит, и зрителей он сможет удивлять на протяжении долгих лет.